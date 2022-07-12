Психолог Журавлева рассказала, как преодолеть кризис в отношениях

Психолог Татьяна Журавлева рассказала, что парам, у которых начался кризис, нужно побольше разговаривать, почаще делать что-то вместе и заниматься «ярким сексом». Об этом сообщили NEWS.ru.

Он посоветовала побольше расспрашивать партнера о его жизни, чтобы он вспоминал и рассказывала разные истории о себе.

«Когда вы вместе узнаете что-то новое, посещаете интересные места, делаете то, что не делали, — это укрепляет ваши отношения и разжигает интерес», — добавила Журавлева.

Она считает, что таким образом продлевается конфетно-букетный период и партнеры получают новые эмоции.

«Плюс — яркий секс. Если вы будете придерживаться оба этой формулы, то ваш секс всегда будет потрясающий», — заключила Журавлева.

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