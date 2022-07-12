Психолог Журавлева рассказала, если ли разница в воспитании мальчиков и девочек

Особой разницы в воспитании девочек и мальчиков нет, однако родителям стоит опираться на детскую психику, учитывая возраст ребенка. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала консультант по отношениям Татьяна Журавлева.

И мальчикам, и девочкам важно, чтобы их любили, проявляли заботу, внимание и прислушивались к их мнению.

«Лучше опираться на детскую психологию, исходя из возраста ребенка. Есть несколько особенностей воспитания в зависимости от пола. Маме лучше избегать контакта с обнаженным телом сыновей старше трех лет. То есть, чтобы мальчик не видел вас обнаженной, а вы его. Обычно это касается вопросов переодевания, принятия ванны и похода в туалет. Научите ребенка к этому возрасту решать эти вопросы самостоятельно, либо же с помощью лиц мужского пола. Такой же совет папам девочек», — сказала специалист.

С трех до пяти лет у детей закладывается модель будущего взаимодействия с противоположным полом. То есть мальчик, видя общение отца с матерью, пытается его скопировать. Если в этом возрасте у ребенка отсутствует мама или папа, то у него могут возникнуть сложности в будущем, резюмировала психолог.