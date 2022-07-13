Психолог Журавлева посоветовала парам обсуждать семейный бюджет до брака

Семейный психолог Татьяна Журавлева заявила, что парам не стоит бояться заранее затрагивать тему финансов и бюджета будущей семьи. Об этом она сообщила изданию NEWS.ru.

Такие вопросы, по ее словам, можно и даже нужно обсуждать открыто, чтобы не иметь разногласий после заключения брака.

«Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные. Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?» — сказала Журавлева.

Она отметила, что в случае долгосрочных отношений тема финансов так или иначе будет подниматься и не один раз.