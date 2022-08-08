Психолог Журавлева объяснила, каким образом разработчики игр «заманивают» новых пользователей

Психолог Татьяна Журавлева рассказала о приемах, с помощью которых разработчики игр «заманивают» новых пользователей. Одним из них является система достижений, уровней и всяческих «прокачек» персонажей. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Человек начинает думать, что в игре, в отличие от реальной жизни, он может контролировать все.

«У человека может быть низкая самооценка и удовлетворенность жизнью, а в игре он будет кем хочет. Из-за системы достижений, новых уровней прохождения и всяческих „прокачек“ персонажей из игр сложнее выйти. Создается иллюзия, что вот-вот я выиграю, но этого часто не происходит, и игра может затягиваться надолго, сжирая все свободное время. Человек создает себе условия эмоциональных качелей: выиграл — проиграл», — добавила Журавлева.

В некотором роде игромания начинает напоминать химическую зависимость. Приятные эмоции от выигрыша активируют «центр удовольствия», а при зависимости он нарушается, резюмировала психолог.