Психолог Журавлева объяснила, как вести себя с детьми партнера от предыдущих браков

Детям своего партнера от предыдущих браков не стоит пытаться заменить мать или отца, достаточно относиться к ним с уважением и заботой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала семейный психолог Татьяна Журавлева.

По словам специалиста, также не стоит конкурировать за внимание, любовь и ресурсы с ними, поскольку для партнера дети всегда будут оставаться важной частью жизни.

«Если вы находитесь в отношениях с партнером, то вы принимаете его с детьми. Не пытайтесь конкурировать за внимание, любовь и ресурсы с детьми. Вы проиграете эту битву. Перед вами не стоит задача их любить, но уважать и считаться с ними важно. Хорошо, если у вас возникнут теплые чувства к ним со временем, но это должно произойти естественно. Вы не должны пытаться заменить им мать или отца. Это не та роль, на которую вы пришли изначально», — сказала психолог.

Журавлева также посоветовала обращать внимание на то, как ваш партнер говорит о своем бывшем партнере и какое общение между ними построено. В случае, если у них имеется конфликт, вы также можете быть вовлечены в него без вашего на то согласия.