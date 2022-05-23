Психолог Журавлева объяснила, как ребенку менее болезненно пережить развод родителей

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, каким образом можно помочь своему ребенку пережить развод между папой и мамой. По словам специалиста, родители должны разговаривать с ребенком на понятном ему языке. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

«Говорите на понятном ребенку языке, исходя из его возврата. Без негатива, оценочных суждений и обвинений. Например, мы с папой решили развестись. Мы больше не муж и жена, но мы — любящие тебя мама и папа. Да, наша жизнь изменится — тут нужно сказать как именно, — но мы вот это оставим неизменным — здесь говорите, что именно не поменяется. Важно сохранить что-то, как было раньше, так как это дает опору и чувство безопасности. Самое страшное для ребенка — угроза безопасности, неизвестность», — уточнила специалист.⠀

Родители также должны сообщить ребенку, что в разводе нет виноватых. Кроме того, ребенок должен чувствовать, что он по-прежнему важен для обоих родителей. Маме и папе стоит проявлять любовь и поддержку так же, как и в браке, заключила Журавлева.