Психолог Журавлева объяснила, как познакомить детей с будущими отчимом или мачехой

Знакомить ребенка с будущими отчимом или мачехой лучше в нейтральной обстановке, при этом у ребенка должна быть возможность пообщаться с партнером родителя и задать все интересующие вопросы. Об этом NEWS.ru рассказала семейный психолог Татьяна Журавлева.

«Спросите у ребенка, в какой обстановке он бы хотел это сделать. Покажите, что его мнение для вас важно. Место для знакомства должно быть нейтральное: кафе, парк, зоопарк и так далее. Лучше такое, которое ему точно понравится и где можно не только пообщаться, но и получить совместные положительные эмоции», — объяснила психолог.

Нужно дать возможность ребенку спросить будущих отчима или мачеху о чем угодно, а если ребенок стесняется, попросите партнера ненавязчиво рассказать о себе. Психолог подчеркнула, что не нужно сразу съезжаться с партнером, сначала нужно выждать, чтобы у них с ребенком установились дружеские отношения.

«Расскажите ребенку, что ваш новый партнер — это не замена папе/маме, он просто хочет стать ему близким другом. Перед тем как начать вместе жить, расскажите ребенку, как будет выглядеть эта жизнь, что поменяется в бытовом плане», — посоветовала Журавлева.