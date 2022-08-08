Психолог Журавлева назвала причины, из-за которых люди ревнуют

Семейный психолог Татьяна Журавлева назвала три причины, из-за которых люди чаще всего ревнуют. По словам специалиста, к ним относятся — низкая самооценка, неуверенность в себе и желание все и всегда контролировать. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Бывают ситуации, из-за которых партнер сам провоцирует на ревность. Чаще всего, такое поведение связано с негативным опытом, в том числе и в родительской семье.

«В этих случаях может не быть ситуаций, которые реально угрожают отношениям. Человек все равно будет ревновать, вне зависимости от поведения партнера», — объяснила психолог.

Журавлева добавила, что если в паре часто возникают ситуации для ревности, то следует обратиться к психологу.

«Нет ничего хорошего в ревности для отношений, она никак их не укрепляет. Если вы заметили, что вы или ваш партнер часто ревнует или создает ситуации для ревности, то лучше обратиться к психологу», — резюмировала эксперт.