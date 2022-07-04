Психолог Журавлева дала советы по подготовке к усыновлению приемного ребенка

Семейный и детский психолог Татьяна Журавлева дала советы семейным парам, мечтающим об усыновлении ребенка. По ее словам, самая главная рекомендация — это готовность и осознанное решение воспитывать таких детей как своих. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметила, что такие пары должны понимать, что назад пути уже не будет.

«Родительство — это всегда про „отдавать“, много и не ожидая ничего взамен. Если у вас в паре царит любовь, гармония и взаимопонимание и вы готовы ими делиться, потому что у вас много, то будет все хорошо. Будьте готовы к трудностям, их будет много, особенно в самом начале: длительная адаптация, контейнирование эмоций ребенка, перестройка всех сфер вашей жизни и перераспределение ресурсов. Это серьезное решение, и назад пути уже не будет. Вы же не вернете ребенка назад в детский дом, если у вас возникнут сложности?» — сказала Журавлева.

Она также добавила, что приемный ребенок требует много любви, заботы и внимания. Приемные родители должны уделять ему много времени, гулять с ним и помогать изучать мир вокруг.

Кроме того, приемный ребенок требует защиты, поскольку в детском доме за него постоять было некому. Родителям ни в коем случае нельзя бить и оскорблять ни своего, ни приемного ребенка, резюмировала Журавлева.