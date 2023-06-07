Общество 07 июня 2023, 15:34 Психолог Жукова посоветовала заранее обсудить планы на утро при сексе на одну ночь

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Если человек планирует провести с партнером лишь одну ночь, то лучше сразу обговорить все условия. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Юлия Жукова.

Она объяснила, что не все готовы проводить утро вместе после совместной ночи. Поэтому лучше сразу обсудить, планируется ли совместный завтрак или после любовных утех партнер сразу растворится в ночи.

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Как добавили «Народные новости», если есть несовпадения в ожиданиях, то всегда можно перенести встречу на другое время.

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