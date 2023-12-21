Общество 21 декабря 2023, 18:25 Психолог Жукова: подарки, которые можно сделать своими руками, сократят траты на Новый год

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Празднование Нового года отнимает большое количество финансов. Сэкономить деньги и сократить траты помогут подарки, сделанные своими руками, сообщила психолог Юлия Жукова сайту spb.mk.ru.

По словам эксперта, хендмейд до сих пор актуален. Так, своими руками можно сделать настольную игру, связать что-либо или нарисовать. Сэкономить также поможет ставка на качество — лучше купить один значимый подарок, чем множество недорогих.

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Кроме того, психолог посоветовала покупать новогодние атрибуты со скидкой на распродажах.