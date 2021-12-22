Психолог Жавнеров объяснил мотивы поджигателя томской «Ленты»

Поступок жителя Томска, которого подозревают в поджоге гипермаркета «Лента», объясняется его психической неустойчивостью и неправильной расстановкой жизненных приоритетов. Об этом «360» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, любые действия людей совершаются подсознательно. У людей есть подсознание, анализирующее все происходящее, именно оно определяет действия человека. Если совпадает определенная комбинация причин, то он совершает свои поступки.

«В поведении человека нет одной причины, которая его обуславливает. Если человек эмоционально неустойчивый и у него нет ответственности ни за кого другого, то могут сойтись параметры, при которых ему нечего терять. Он уже может не переживать за последствия и совершает действия в виде акта мести», — объяснил врач.

Жавнеров отметил, что поджигатель действия работодателя мог восприниматься как некое зло, тогда как себя он мог видеть в качестве справедливости. В этом ключе объясняются его поступки. При определенных обстоятельствах жизнь для человека не так ценна, как раньше, и он готов пойти на отчаянные действия, чтобы что-то поменять.

Врач отметил, что можно отследить это состояние человека. По его словам, люди должны стараться радовать себя в текущем моменте, но и не забывать думать о своем будущем. Если этот баланс будет соблюден, то человек не попадает в ситуацию, когда ему придется пойти на противоправные поступки.

Накануне в Томске произошел пожар в «Ленте» площадью около пяти тысяч квадратных метров. Поджигателем оказался рабочий одной из подрядных организаций, он затруднился объяснить следствию мотивы поступка.