Психолог Жавнеров рассказал, как избавиться от тревоги из-за напряженной ситуации в мире

Сообщения о конфликте между Россией и США и НАТО могут вызывать тревогу у многих людей. Психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил Lenta.ru, откуда берется эта тревога и как от нее избавиться.

Люди склонны бросаться в крайности. Поэтому, постоянно встречая новости о напряженных отношениях между странами, многие формулируют у себя в голове только два возможных развития событий — либо будет война, либо ее не будет.

«Это такое черно-белое мышление, и оно провоцирует страх. То есть у любого человека возникнет страх, если он видит для себя всего два варианта, потому что его уверенность начинает равномерно распределяться между этими вариантами. В результате возникает высокое напряжение, уверенность в том, что будет война. Не потому что реально так будет, а потому что он видит всего два варианта», — пояснил психолог.

Для того, чтобы справиться с тревогой, нужно расписать множество вариантов развития событий — от самых плохих до самых хороших. Например, от предположений, что будет длительная война, затрагивающая весь мир, или что будет непродолжительная война только на границе России, дойти до более реалистичных предположений — например, что конфликт ограничится санкциями и запретом на въезд в США для россиян.

«Таким образом, когда мы распишем все возможные варианты взаимоотношений России и США в будущем, мы начинаем видеть все эти возможные варианты, и в результате уверенность начинает распределяться между всеми этими вариантами. За счет этого будет снижаться уверенность в том, что Россия и Америка вступят в войну, и за счет этого снижается тревожность», — заключил Жавнеров.