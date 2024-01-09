Общество 09 января 2024, 16:29 Психолог Жавнеров посоветовал начать первую рабочую неделю с простых задач

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Первую рабочую неделю после праздников стоит считать вводной и не перегружать себя задачами. Об этом НСН рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Он объяснил, что не стоит после каникул сразу бросаться в работу и браться за все сразу, тем более — за сложные задания. Лучше дать себе время на адаптацию и начинать понемногу разбираться с делами.

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«Не ставить себе жестких, серьезных задач и спокойно их выполнять. Если человек ездит в офис, ему нужно стараться выполнять задачи полегче, больше отвлекаться на работе», — отметил эксперт.

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