Психолог Зберовский заявил, что после рождения ребенка женщине важна поддержка и помощь близких | 360°

Общество 11 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Зберовский заявил, что после рождения ребенка женщине важна поддержка и помощь близких

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Психолог Андрей Зберовский заявил, что женщине после родов важна поддержка и помощь близких, чтобы не впасть в депрессию. Любая женщина в этот период может испытывать тревогу по поводу потери своей привлекательности, передала «Вечерняя Москва».

В такие моменты она переживает, что не привлекает своего супруга.

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«Это переживания, связанные с мыслями о будущем. Есть проблемы сугубо бытовые — малый доход, негде жить. Жизнь беременной девушки полна переживаний и стрессов. Для помощи беременной женщине самое главное, чтобы с ней был рядом любящий и верный муж, который будет с ней общаться и уделять должное количество времени», — сказал психолог.

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Послеродовой период должен быть наполнен общением с людьми. Женщинам важно сохранять свое психологическое здоровье ради собственного здоровья и здоровья ребенка.

В том случае, если женщина находится в социуме, депрессия ей не грозит, заключил Зберовский.

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