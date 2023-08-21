Общество 21 августа 2023, 12:54 Психолог Зберовский: сожаления об упущенном лете возникают из-за отсутствия четкого планирования

Читать 360tv в

Отсутствие четкого планирования становится главной причиной появления так называемого синдрома упущенного лета. Об этом сообщил психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, многие люди мечтают летом похудеть, загореть и устроить свою личную жизнь. Из-за отсутствия конкретного плана на выполнение всех целей к концу лета у человека возникают сожаления о несделанном.

Реклама

Психолог отметил, что перед постановкой цели следует четко расписать необходимые задачи для ее достижения.