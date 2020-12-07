Психолог Зберовский рассказал, изменится ли общество без «Дома-2»

«На шоу идут люди из общества — какого общество, таково и шоу. Нужно понимать, не шоу формирует общество, а наоборот. Если общество само по себе отходит от каких-то норм поведения, которые были приняты, предположим, в эпоху Советского Союза, то меняется облик человека в целом», — поделился мнением специалист.

Когда меняются времена и люди, участники телепередач тоже начинают вести себя по-другому. Зберовский уверен, что шоу не может разлагающе действовать на общество, как думают ненавистники «Дома-2». Как считает Зберовский, если закрыть знаменитую «стройку», в стране не появятся коммунисты «с ярким блеском в глазах, которые не изменяют, не ссорятся, не ругаются, не пьют и не дерутся».

Он заметил, что со временем люди беднеют морально, становятся более дикими и жестокими. Еще человек все больше зацикливается на деньгах, становится конфликтным и разобщенным. Писатель заключил, что шоу является только зеркалом, которое отражает суть современного общества.