04 июля 2023, 23:40
Психолог Зберовский посоветовал родителям не давать детям на отдых в лагерь карманные деньги
Во время летнего отдыха дети нередко уходят за пределы лагерей и сбегают. Предотвратить такие случаи можно, если не давать им с собой карманные деньги, сообщил психолог Андрей Зберовский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, именно деньги являются для ребенка мотивом выйти за пределы лагеря и пойти за покупками в ближайший магазин. Также перед отъездом родителям следует провести с детьми разъяснительную беседу.
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Психолог порекомендовал взрослым быть всегда на связи с ребенком и постараться выстроить доверительные отношения с вожатым.
Дети
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