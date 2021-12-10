Психолог Зберовский назвал универсальные новогодние подарки для мужчин

Психолог Андрей Зберовский рассказал, какие новогодние подарки понравятся многим мужчинам. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, отличный вариант — это зимние вещи с новогодними принтами. Например, свитер с оленями, шапка или шарф.

Также подойдут и вещи для зимних активностей в зависимости от интересов конкретного человека. Например, что-то для хоккея или рыбалки, считает Зберовский.

Психолог считает, что подойдут и подарки-впечатления: сертификаты или абонементы на какие-то развлечения.

«Если мы говорим именно про новогодний презент, то лучше в таком случае выбрать поездку на турбазу, чтобы насладиться зимним лесом и природой вдвоем», — рассказал эксперт.

Россияне на этот Новый год планируют потратить на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Большую часть новогоднего бюджета люди планируют потратить на подарки — 44%. До пяти тысяч рублей на эти цели выделили 38% опрошенных. От пяти до 10 тысяч готовы потратить 15% респондентов, а 37% отложили на подарки более 10 тысяч рублей. Еще 10% россиян решили ничего не дарить на этот Новый год.