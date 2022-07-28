Психолог Зберовский дал советы полным людям, как перестать бояться похода в спортзал

Психолог Андрей Зберовский посоветовал полным людям, которые стесняются похода в спортзал, воспользоваться услугами тренера или же скооперироваться с теми, у кого есть аналогичные проблемы. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Например, человек весит 120 или даже 150 килограммов. Самый простой вариант по опыту работы с такими ситуациями: пройтись по ресепшен спортзалов в округе, спросив тренеров и администраторов, есть ли в этом зале еще полные люди. Если есть, то человеку будет сразу гораздо комфортнее приступить к занятиям», — отметил специалист.

Кроме того, психолог порекомендовал подбирать такую одежду, которая скрывает лишний вес. В случае больших комплексов можно ходить заниматься на спортивную площадку, которая находится на улице.

«Если комплексы слишком большие, можно заниматься рано утром, в обеденное время или поздно вечером, когда на площадке минимальное количество людей», — заключил Зберовский.