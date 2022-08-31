Психолог Зази Тодд рассказала, как сделать кошку счастливее
Чтобы домашняя кошка жила полноценной жизнью, нужно соблюдать некоторые простые правила ее содержания. Социальный психолог, специалист по поведению животных Зази Тодд дала советы владельцам кошек в колонке для Psychology Today, написало РИА ФАН.
Одной из основных ошибок владельцев кошек является привычка насыпать корм в миску на весь день без ограничений. Кошкам полезнее питаться небольшими порциями на протяжении дня, считает специалист. Также кошке будет интереснее добывать пищу, если вместо или в дополнение к обычной миске использовать развивающие игрушки, в которых спрятана еда.
С кошками обязательно нужно играть каждый день и не оставлять их надолго в одиночестве. Также специалист не рекомендовала запрещать кошкам точить когти, поскольку это является их естественной потребностью. Если кошки начинать драть мебель, нужно установить специальные когтеточки. Однако ни в коем случае не следует удалять кошкам когти, поскольку это калечащая и жестокая процедура.