Общество 06 декабря 2023, 13:10 Психолог Завгороднева: выбор партнера генетически заложен в людях

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Выбор партнера генетически заложен в каждом человеке и зависит от того, какие гены он хочет передать своим детям. Об этом сообщила психолог Анна Завгороднева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, очень часто блондины выбирают блондинок, а людям невысокого роста нравится высокие — все это обусловлено на генетическом уровне. При этом некоторые ученые считают, что на выбор партнера также влияют феромоны, сообщил сайт kp.ru.

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«По моим профессиональным наблюдениям, „химия“ — это совокупность всех этих факторов», — отметила Завгороднева.