Психолог Завгороднева рассказала, опасны ли для детской психики «уродливые» игрушки | 360°

Общество 26 сентября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Завгороднева рассказала, опасны ли для детской психики «уродливые» игрушки Психолог Завгороднева: Хагги Вагги подходит для совсем маленького ребенка Unsplash

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Психолог, руководитель психологического центра Анна Завгороднева в разговоре с изданием Тeleprogramma.pro рассказала, могут ли нанести вред детской психике такие игрушки, как Хагги Вагги, или же другие монстры.

По словам специалиста, родители должны объяснять ребенку, что это за персонаж Хагги Вагги и откуда он взялся.

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«Ребенок должен быть или совсем маленьким, когда ему все равно, как выглядит игрушка, либо постарше — когда страхи из-за плюшевого „монстрика“ вряд ли сформируются», — сказала Завгороднева.

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Психолог добавила, что детские игрушки в виде монстров пугают больше взрослых, чем детей.

«То, что они специфически выглядят, — это в большей степени пугает взрослых, чем детей. Это у родителей при виде зубастой пасти Хагги Вагги возникает ассоциации с чем-то страшным. И восприятие взрослого обычно накладывается на восприятие ребенка: если родителям игрушка не нравится, что ребенок тоже будет понимать, что она какая-то „не такая“», — заключила специалист.

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