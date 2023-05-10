Общество 10 мая 2023, 16:25 Психолог Зайцев: запреты в воспитании нужны для того, чтобы оградить ребенка от опасности

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В процессе воспитания ребенка родителям очень важно найти баланс и сохранить его. О том, в каких случаях необходимы запреты, рассказал клинический психолог Эдгард Зайцев сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, излишние запреты взрослых зачастую порождают обиды у детей. В этом случае родителям очень важно руководствоваться здравым смыслом, а не своими личными страхами, тогда в будущем ребенок сможет приспособиться к окружающему миру.

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Психолог отметил, что запреты необходимы только в тех ситуациях, которые грозят ребенку опасностью и могут нанести физический вред.