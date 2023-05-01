01 мая 2023, 21:19
Психолог заявила на пациента после его слов о желании устроить теракт на Красной площади
«Осторожно, Москва»: психолог передала полиции IP-адрес клиента после его слов о теракте
Столичный психолог передала полиции IP- адрес клиента, который на онлайн-сессии признался в желании устроить теракт на Красной площади или в одной из башен «Москва Сити». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Психолог оказывает консультационные услуги онлайн. В чате она общается с теми, кто нуждается в помощи. Переписка с одним из пациентов напугала специалиста и заставила написать заявление в полицию.
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Мужчина представился Артуром, жаловался на государство, на жизнь. В получасовом общении клиент рассказал о случае задержания на митинге и в итоге признался, что хочет совершить теракт на Красной площади, или взорвать себя в одной из башен «Москва Сити».
Психолог оценила угрозу и решила передать информацию и IP-адрес подозрительного пациента в полицию. Правоохранители проверили Красную площадь и территорию бизнес-центра. Мужчину объявили в розыск.
Терроризм
Полиция
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