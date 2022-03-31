Психолог заявила, что подгузники могут вредить микрофлоре ребенка

Подгузники могут навредить микрофлоре ребенка и вызывать раздражение, поэтому от них лучше отказываться как можно раньше, считает детский психолог Ирина Таранова. Об этом она рассказала Общественной службе новостей.

Дети могут испытывать физиологический вред из-за подгузников, так как они вызывают раздражение на коже. Кроме того, подгузники могут нарушить генитальную микрофлору ребенка, написало РИА ФАН. Поэтому использовать их лучше только в раннем детстве.

«Оптимальный период — от года до двух лет. Это именно тот период, когда ребенок начинает понимать, что он может контролировать процессы выделения», — считает психолог.