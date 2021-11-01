Психолог заявила, что феминизм не приживется в России

Психолог Полина Токарева в разговоре с РИА ФАН рассказала, почему в России не будет массового увлечения феминизмом и «гендерных войн», как на Западе. По ее мнению, российское общество более консервативно.

Психолог отметила, что феминисток в России меньше, чем в США или Европе.

«У нас даже феминитивы „блогерка“, „парихмахерка“, „докторка“ — лишь веяние времени. Все равно мы разговариваем по нормативам языка. Не думаю, что даже через 30 лет мы придем к западной форме феминизма. Поскольку общество в России более патриархально, у нас другой исторический и культурный пласт», — сказала Токарева.