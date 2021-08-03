Психолог заявил, что 80% мужчин изменяют женам

Психолог Руслан Магомедов считает, что 80% мужчин изменяют своим женам. Об этом сообщила РГВК «Дагестан».

Магомедов отметил, что мужчины, которые изменяют — обесценивают собственный выбор. Те, кто остается верен супруге, обычно следуют собственным принципам. Об этом написало РИА ФАН.

«Человек, который уважает и ценит свой выбор, не будет себя растрачивать направо и налево. Изменив жене, мужчина изменяет, прежде всего, себе», — подчеркнул психолог.

Также Магомедов отметил, что некоторые мужчины посредством измен могут пытаться сбежать от проблем в семье. По его словам, любому мужчине нужна женская энергия.

«Если он приходит домой и сталкивается там с постоянной руганью и женой, которая превратилась в другого мужчину в доме, то, конечно, он будет пытаться найти женщину на стороне», — заявил он.