Общество 01 апреля 2024, 13:43 Психолог Забатурина: регулярные приемы пищи помогут сохранить нормальное питание при стрессе

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Переедание или отказ от пищи во время стресса — естественная реакция организма. Однако существуют способы, которые помогут сохранить нормальный режим питания при тревожных событиях. Об этом рассказала психолог Ксения Забатурина в беседе с «Известями».

По ее словам, эмоциональное напряжение зачастую приводит к хаосу и дезорганизации. Именно поэтому важно сконцентрироваться на регулярных приемах завтрака, обеда и ужина. Нарушение привычного графика может привести к проблемам со здоровьем.

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Забатурина также посоветовала включить в рацион белковые продукты, фрукты и овощи.