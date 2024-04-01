01 апреля 2024, 13:43
Психолог Забатурина: регулярные приемы пищи помогут сохранить нормальное питание при стрессе
Переедание или отказ от пищи во время стресса — естественная реакция организма. Однако существуют способы, которые помогут сохранить нормальный режим питания при тревожных событиях. Об этом рассказала психолог Ксения Забатурина в беседе с «Известями».
По ее словам, эмоциональное напряжение зачастую приводит к хаосу и дезорганизации. Именно поэтому важно сконцентрироваться на регулярных приемах завтрака, обеда и ужина. Нарушение привычного графика может привести к проблемам со здоровьем.
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Забатурина также посоветовала включить в рацион белковые продукты, фрукты и овощи.
Питание
Психология
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