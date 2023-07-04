Общество 04 июля 2023, 17:10 Психолог Выжва заявила, что сексуальные запреты провоцируют у взрослых фобии

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Многие взрослые люди испытывают навязчивые парализующие страхи, называемые фобиями, и многие из них связаны с сексуальными запретами. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва.

По ее словам, объяснение этому уже давно дал Зигмунд Фрейд в своей работе о маленьком Гансе, боящемся лошадей. Там объясняется, как психосексуальное развитие и нарушения в нем порождают сильные страхи.

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«Фобии — это очень специфическая область. Они могут серьезно портить людям жизни. Единственное, что могу посоветовать, — идите к специалистам», — посоветовала Выжва.

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