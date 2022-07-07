Психолог Выжва заявила, что после отпуска не стоит сразу выходить на работу
Психолог Лариса Выжва посоветовала россиянам, планирующим отпуск, оставлять несколько свободных дней после поездки за границу, чтобы провести их дома и адаптироваться к прежней обстановке. Об этом она рассказала изданию «ФедералПресс».
«После любого отпуска человеку требуется время на восстановление. Не стоит сразу выходить на работу», — сообщила специалист.
Выжва предупредила, что первая неделя после отпуска на рабочем месте будет проходить в несколько измененном режиме. Человек, приступая к работе после отдыха, должен дать себе время на адаптацию.
«Самое главное правило отдыха, от чего бы не устал человек — это смена сферы деятельности. Человеку нужно учитывать свои особенности, возможности и способности», — резюмировала психолог.
Ранее психолог Наталья Толстая также посоветовала россиянам, которые планируют отдых, оставлять два дня до отпуска и два дня после, чтобы адаптироваться к смене режима.