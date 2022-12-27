Общество 27 декабря 2022, 14:55 Психолог Выжва рассказала, почему у взрослых людей нет новогоднего настроения

Читать 360tv в

Психолог Лариса Выжва рассказала, что взрослые люди не могут испытать такое же новогоднее настроение, которое было у них в детстве. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Ребенком, к сожалению, стать невозможно, и вернуть радость новогоднего праздника, как в детстве, тоже невозможно», — подчеркнула она.

Реклама

Психолог добавила, что у взрослых людей есть свои преимущества во время праздников. Например, можно съесть сколько угодно оливье и лечь настолько поздно, насколько хочется. Но проживать те же эмоции, что в детстве, не получится, так как во взрослом возрасте у людей совершенно другой жизненный опыт.

Реклама