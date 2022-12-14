14 декабря 2022, 15:24
Психолог Выжва посоветовала сменить обстановку, чтобы справиться с профессиональным выгоранием
Психолог Лариса Выжва дала советы, которые помогут справиться с профессиональным выгоранием. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
«Все начинается с ощущения обычной усталости, а закончиться может полной нетрудоспособностью», — пояснила эксперт.
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Чтобы справиться с выгоранием, нужно сменить обстановку. Например, можно взять отпуск и слетать куда-нибудь. Также Выжва рекомендовала побольше общаться с близкими, заняться спортом или завести хобби.
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