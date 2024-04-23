Общество 23 апреля 2024, 13:59 Психолог Выжва посоветовала россиянам во время шестидневной рабочей недели больше отдыхать после трудового дня

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С 22 по 27 апреля россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Чтобы не выгореть за этот промежуток времени, психолог Лариса Выжва посоветовала больше отдыхать после работы и снизить нагрузки любого рода, написал «ФедералПресс».

Специалист пояснила, что отдых не должен заключаться в просмотре сериалов на диване.

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«Надо не полениться и сделать легкую зарядку, разминку. Это сбрасывает с тела напряжение, и еще останется время, чтобы хватило сил помыться, приготовить поесть и лечь спать вовремя», — сказала она.

Тем, кто занят умственной работой, необходимо добавить в распорядок больше физической активности, а работающим с нагрузками — больше релакса, добавила Выжва.