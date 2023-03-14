Общество 14 марта 2023, 13:50 Психолог Выжва объяснила, стоит ли спасать старую дружбу

Читать 360tv в

Психолог Лариса Выжва в разговоре с журналистами «ФедералПресс» объяснила, какие признаки указывают на то, что былая дружба сошла на нет, и стоит ли спасать ситуацию.

По словам специалиста, часто дружба заканчивается по причине какого-то негативного поступка, а бывает, накопившиеся мелочи влияют на то, что люди не хотят продолжать общение.

Реклама

«Бывает, жестко сталкиваешься с пониманием того, что ценность отношений или ценности по жизни абсолютно не совпадают с теми, которые есть у вас», — сказала Выжва.

Реклама

Сложно давать советы, нужно ли поддерживать старую дружбу. Как отметила психолог, каждый человек сам должен решать, какое общение ему подходит, а какое нет, и есть ли плюсы от этого взаимодействия.