28 ноября 2023, 12:05
Психолог Выжва: любовь и взаимовыручка должны быть в каждой семье
Психолог Лариса Выжва перечислила ценности, которые должны быть в каждой семье. Ячейка общества может и сама определить объекты наивысшей значимости, однако все же существует основа, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, важность и пользу представляют любовь, взаимовыручка, помощь, дружба, права и ответственность. Именно такая форма взаимодействия является оптимальной, добавила Выжва.
психология
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