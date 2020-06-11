Психолог выступил за ужесточение наказаний для пьющих водителей
Михаил Хорс, аддиктолог и клинический психолог, заявил, что людей, которые садятся за руль в пьяном виде, нужно лишать водительских прав. Возвращать их можно лишь после прохождения курса лечения от алкоголизма. Об этом сообщило РИА ФАН.
Таким мнением психолог поделился, комментируя смертельную аварию, которую устроил российский актер Михаил Ефремов.
Хорс объяснил, что алкоголики не признают себя больными людьми и не хотят соглашаться с тем, что у них есть зависимость от спиртного.
«Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, поэтому, собственно, они „находятся в нормальном состоянии“», — пояснил эксперт.
Он рассказал, что в Германии, например, у человека, которого поймали за вождением в нетрезвом виде, забирают водительские права, отправляют на терапию и лишь после нее отдают права обратно. Хорс также подчеркнул, что государство должно ужесточать наказания для пьющих водителей.