Психолог выступил за ужесточение наказаний для пьющих водителей

Таким мнением психолог поделился, комментируя смертельную аварию, которую устроил российский актер Михаил Ефремов.

Хорс объяснил, что алкоголики не признают себя больными людьми и не хотят соглашаться с тем, что у них есть зависимость от спиртного.

«Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, поэтому, собственно, они „находятся в нормальном состоянии“», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что в Германии, например, у человека, которого поймали за вождением в нетрезвом виде, забирают водительские права, отправляют на терапию и лишь после нее отдают права обратно. Хорс также подчеркнул, что государство должно ужесточать наказания для пьющих водителей.