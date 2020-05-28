Психолог: выход из самоизоляции разделит людей на две категории

По мнению специалиста, какая-то часть людей постарается получить то, чего они не получили за последние два месяца.

«Вернуть то, что у них было отнято, и на этом, так или иначе, надорвутся. И это будет на самом деле вторым ударом по их психике. То есть вначале была депривация, а это будет перенасыщение», — обратил внимание собеседник издания.

Другой части людей, которые с трудом меняют свои привычки, придется сложнее. Пандемия коронавируса пошатнула их убежденность в стабильности мира. Принцип «забыли и живем дальше» может не сработать.

«То, что весь мир может перевернуться с ног на голову, — это новое и очень травмирующее знание», — заметил психолог.