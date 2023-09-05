Общество 05 сентября 2023, 18:14 Психолог Воробьева посоветовала чаще хвалить ребенка, чтобы развить в нем самостоятельность

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Психолог Алина Воробьева в разговоре с изданием Life посоветовала родителям чаще хвалить своих детей, развивая в них тем самым самостоятельность.

По ее словам, ребенок должен привыкать к тому, что вы не всегда сможете помогать в тех или иных делах.

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«Пусть он видит и привыкает к тому, что вы чем-то занимаетесь, помимо игр и прогулок с ним», — сообщила эксперт.

Необходимо как можно чаще хвалить ребенка за то, что он делает сам, стоит стать для него тем человеком, кто всегда поддержит, заключила Воробьева.