Психолог Воробьева дала советы студентам, как подготовиться к новому учебному году

Психолог Уральского медицинского колледжа Татьяна Воробьева в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, каким образом студенты могут подготовиться к учебному году, чтобы он начался максимально комфортно.

В первую очередь эксперт посоветовала настроиться на ранний подъем, приготовиться к новым знакомствам и четкому расписанию.

«Старайся выработать привычку ежедневно просыпаться в один и тот же час. Пробуждайся постепенно. Выключи будильник, потянись, встань и открой окно», — сообщила психолог.

Она также порекомендовала мыслить позитивно и везде, где это возможно, искать новые знакомства.

«Процесс адаптации занимает от месяца до полугода. Мысли позитивно, настраивайся на хорошее. Будь активен: нахождение в различных секциях даст возможность приобрести новые знакомства с людьми, объединенными одной идеей», — добавила Воробьева.

Эксперт предложила учащимся несколько книг для общего развития, например, почитать Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», Тимоти Пичила «Не откладывай на завтра» и Дэйва Креншоу «Миф о многозадачности: к чему приводит стремление успеть все».