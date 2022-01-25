Психолог Волошина рассказала, чем грозит постоянное чтение новостей
Регулярный просмотр негативных новостей может плохо сказаться на психике человека. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Анастасия Волошина.
Постоянный поток неприятной информации может вызвать у впечатлительных людей невроз, нарушение чувства безопасности, тревожность и даже панические атаки. Психолог порекомендовала перестать читать новости и посвятить время себе и друзьям тем, кто чувствует, что негативные новости начинают вызывать серьезную тревогу.
«Что же делать, чтобы снизить градус психологического напряжения? Ответ достаточно прост: прекратить постоянно смотреть новости и понять простую истину — вы выбираете свое информационное поле самостоятельно, только от вас зависит ваше состояние: то, что вы читаете и смотрите, всегда будет на вас влиять — это внешний фактор, социальная среда, и она есть!» — сказала Волошина.