29 февраля 2024, 12:32
Психолог Волк: цветотерапия поможет избавиться от весенней депрессии
Психолог Виктория Волк в беседе с изданием «Известия» порекомендовала людям, страдающим от весенних депрессий, обратить внимание на цветотерапию. По ее словам, волны электромагнитного излучения разной длины стимулируют разные участки головного мозга и гипофиза.
Например, зеленый цвет ассоциируется с возрождением природы после зимней спячки.
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«На психику воздействует умиротворяюще, помогает справиться с гнетущими мыслями и раздражительностью, вселяет уверенность», — процитировал RT специалиста.
Оранжевый и розовый являются источниками жизненной энергии и смелости, а небесно-голубой помогает успокоиться.
Психология
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