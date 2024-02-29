Психолог Волк: цветотерапия поможет избавиться от весенней депрессии

Психолог Виктория Волк в беседе с изданием «Известия» порекомендовала людям, страдающим от весенних депрессий, обратить внимание на цветотерапию. По ее словам, волны электромагнитного излучения разной длины стимулируют разные участки головного мозга и гипофиза.