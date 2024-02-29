Общество

29 февраля 2024, 12:32

Психолог Волк: цветотерапия поможет избавиться от весенней депрессии

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Психолог Виктория Волк в беседе с изданием «Известия» порекомендовала людям, страдающим от весенних депрессий, обратить внимание на цветотерапию. По ее словам, волны электромагнитного излучения разной длины стимулируют разные участки головного мозга и гипофиза.

Например, зеленый цвет ассоциируется с возрождением природы после зимней спячки.

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«На психику воздействует умиротворяюще, помогает справиться с гнетущими мыслями и раздражительностью, вселяет уверенность», — процитировал RT специалиста.

Оранжевый и розовый являются источниками жизненной энергии и смелости, а небесно-голубой помогает успокоиться.

Психология

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