Общество 11 января 2023, 15:10 Психолог Владлена Ракша раскрыла простые способы побороть посленовогоднюю депрессию Нужно взять сиюминутное желание и быстро его исполнить freepik

Читать 360tv в

Апатия и грусть после новогодних праздников — явление нередкое, но несколько простых советов помогут восстановить хорошее настроение и вернуть радость в жизнь. Об этом Life рассказала психолог и наставник Владлена Ракша.

Если на душе скребут кошки, то нужно совершить маленькое чудо. Взять сиюминутное желание и быстро его исполнить. Можно самостоятельно или попросить кого-то из близких. По мнению Владлены Ракши, такой способ поможет вернуть ощущение праздника в повседневные будни.

Реклама

Также психолог советует позволить себе чувствовать грусть и пережить ее. Не стоит запирать эмоции в себе, лучше дать им выход. Потому что каждый человек имеет право испытывать разные чувства.

Реклама

Еще одна техника, которая поможет встряхнуться, — это начать что-то новое. Подойдет также делать по-другому что-то старое. Это вызовет выработку эндорфинов и поднимет настроение.

Также психолог советует запланировать еще какой-нибудь праздник, хотя бы на ближайшие выходные. А в следующем году провести свои каникулы так, чтобы после них не оставалось чувства апатии.

«Для того чтобы прожить праздники здорово и начать свой год отдохнувшим и заряженным, необходимо помнить, что отдых нужен человеку не только раз в году. Для полноценной жизни нам необходимы силы, и их запасы лучше восполнять размеренно. Так, в праздники можно планировать отпускные даты на следующий период и вообще делать чекап ресурсности каждый день», — добавила Рака.