Общество 01 февраля 2023, 15:28 Психолог Владлена Ракша объяснила, почему именинники грустят накануне праздника

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Часто бывает, что накануне дня рождения на именинника накатывает грусть, но это можно объяснить несколькими причинами. Об этом Life рассказала психолог и наставник Владлена Ракша.

Во-первых, человек подводит собственные итоги года. Это приводит к вопросам экзистенциального порядка. Другая причина — давление со стороны близких, которые требуют праздника.

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«Не все люди любят шумные праздники, тем более не у всех на это есть ресурсы. Здесь необходимо открыто говорить друзьям и близким о своих желаниях», — сказала Владлена Ракша.

А еще иногда на взрослого влияют детские травмы, например, ожидание неслучившегося сюрприза или застолье без друзей именинника. Тогда следует брать организацию торжества в свои руки.