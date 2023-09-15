Общество 15 сентября 2023, 14:43 Психолог Вилков: сериалы позволяют человеку отодвинуть свои проблемы на второй план

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Многие люди не могут оторваться от просмотра различных сериалов. Это объясняется желанием отодвинуть собственные проблемы на второй план, сообщил психотерапевт Алексей Вилков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, люди концентрируются на драме главных героев и забывают о своих неудачах в реальной жизни. Кроме того, сериалы, где показаны психологические травмы, вызывают при просмотре целую гамму чувств.

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Вилков отметил, что многие люди проводят параллели между собой и персонажами, благодаря этому к сериалам поддерживается постоянный интерес.