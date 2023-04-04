Общество 04 апреля 2023, 16:20 Психолог Виктория Вавилова объяснила, о каких проблемах говорит натянутая улыбка

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Натянутая неестественная улыбка может быть признаком серьезных психологических проблем и даже депрессии. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала кризисный психолог Виктория Вавилова.

Она подчеркнула, что за улыбкой может скрываться целый клубок проблем, которые человек игнорирует. Вместо этого он создает видимость сильной и доброжелательной личности, потому что боится заглянуть внутрь себя.

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«Это всего лишь защитная реакция психики», — добавила Виктория Вавилова.

Она также отметила, что человеку стоит задуматься о своем состоянии, если его перестали радовать любимые дела, наблюдаются нарушения аппетита, немотивированная агрессия. Еще один признак депрессии — постоянное чувство вины. При возникновении таких симптомов нужно обязательно обратиться к специалисту.

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