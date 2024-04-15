Общество 15 апреля 2024, 15:31 Психолог Ведмицкая: характер ревности у мужчин и женщин отличается

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Причины и характер ревности у мужчин и женщин несколько различаются. Так, мужчины воспринимают мнимую или реальную женскую измену как угрозу, сообщила клинический психолог Дарья Ведмицкая в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, мужчины концентрируются на степени успешности потенциального соперника — каков его социальный статус и уровень достатка.

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«Женщины же склонны обращать внимание на то, как выглядит та, с которой изменяют, — насколько она моложе и привлекательнее, а также то, имела ли место только сексуальная измена, или эмоциональная в том числе», — подчеркнула психолог.

Ведмицкая отметила, что у ревности есть еще и физиологические причины, среди которых —повреждения сосудов головного мозга, половые дисфункции и травмирующий опыт, добавил Life.