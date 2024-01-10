Общество 10 января 2024, 17:56 Психолог Василькова: время использования гаджетов необходимо обговорить с ребенком до покупки смартфона

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Запрет взрослых на чрезмерное использование гаджетов обычно вызывает резкую реакцию у ребенка. О том, как избежать конфликтных ситуаций, рассказала психолог Татьяна Василькова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, в момент дарения техники родителям нужно проговорить с детьми условия использования смартфонов с ограничением по времени. Ребенок должен знать «правила игры» и понимать последствия, которые будут в случае несоблюдения этих правил, сообщил сайт kp.ru.

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«Важно, чтобы не родитель это делал. Это процесс научения ребенка договорным отношениям», — подчеркнула психолог.