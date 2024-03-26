Общество 26 марта 2024, 16:47 Психолог Василькова: разница в материальном достатке может помешать совместному будущему пары

Читать 360tv в

Психолог Татьяна Василькова перечислила признаки, по которым можно понять, что отношения обречены на провал. Слова эксперта опубликовал Life.

Специалист предложила рассмотреть вопрос с точки зрения прагматики. Причиной для разрыва способна стать разница в финансовом положении.

Реклама

«Если, например, женщина может обеспечить сама себе материальный достаток, допустим, в 200 тысяч рублей в месяц, то вряд ли она сама будет готова терпеть рядом мужчину, зарабатывающего 50 тысяч рублей», — пояснила психолог.

По ее мнению, есть вероятность, что совместному будущему пары также помешают разный уровень образования, а также различия в образе жизни и веры.