Психолог Васильева рассказала, как правильно вмешаться в драку детей

Психолог Олеся Васильева дала рекомендации родителям, как разнять дерущихся детей. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Психолог Васильева отметила, что разнимать подравшихся детей правильно, но необходимо делать это без рукоприкладства. Например, можно встать между ними. При этом трогать чужого ребенка не стоит вообще никак.

«Если мы говорим о том, что родитель вмешивается в конфликт и разнимает физически сцепившихся детей, то он не должен никому в данном случае причинять вреда: не отталкивать, не душить, не трогать за шею. Таких вещей не должно быть», — пояснила Васильева.

Он добавила, что если дети не унимаются, стоит оттащить своего ребенка. Нарушать личные границы чужого посторонний человек не имеет, заключила психолог.